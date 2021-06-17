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Назвали самых быстрых футболистов Евро-2020

17.06.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА в Twitter опубликовал список пяти наиболее быстрых футболистов Евро-2020.


Рейтинг возглавил крайний защитник сборной Италии 28-летний Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч. За ним следует полузащитник сборной Уэльса Даниэль Джеймс, 33,5 км/ч, а замыкает тройку самых быстрых форвард сборной Англии Рахим Стерлинг, 33,1 км/ч.

В пятерку лучших также вошли футболист сборной Швейцарии Брель Эмболо, 32,8 км/ч, и еще один представитель итальянцев — Джованни Ди Лоренцо, 32,6 км/ч.
 
 
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УЕФА в Twitter опубликовал список пяти наиболее быстрых футболистов Евро-2020.
 
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