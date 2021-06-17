10 свежих фильмов и сериалов, которые мы будем смотреть в июне, не выходя из дома

Источник материала: KYKY

Из-за пандемии киноиндустрия начала работать по новым правилам: теперь многие премьеры проходят не в кинотеатрах, а на стриминговых сервисах. Сегодня рассказываем, где и какие свежие сериалы и фильмы появились (и еще появятся) в июне 2021-го.

2 сезон сериала «Почему женщины убивают?» / Why Women Kill?

Где и когда смотреть: уже на Paramount+

Если вы смотрели первый сезон этого сериала, вам не нужно объяснять, почему стоит посмотреть и второй. Это драмеди про женскую мстительность и причины ее появления. К слову, судя по трейлеру, в продолжении сериала зрители узнают, почему женщины убивают женщин.

Фильм «Бесконечность» / Infinite

Где и когда: уже Paramount+

Фильм про человека, который в деталях помнит все, что с ним происходило в прошлых жизнях. И чтобы понять, почему с ним это происходит, герой находит древнее тайное общество, члены которого обладают аналогичной «суперспособностью». В итоге это фильм о том, что все, что происходит с нами – происходит не просто так.

Фильм «Неспящие» / Awake

Где и когда смотреть: уже на Netflix

Все, как мы любим: это фильм про мир, который оказался на грани катастрофы. И у героев есть только два пути – спасти всех или погибнуть.

Мини-сериал «История Лизи» / Lisey’s Story

Где и когда смотреть: уже на Apple TV+

Очередной фильм, снятый по мотивам книги Стивена Кинга. Главная героиня – собственно, это Лизи – вдова писателя, которая никак не может закончить траур по супругу. Но однажды она находит его неизданную рукопись о странном мальчике – и начинаются приключения.

Фильм «Сладкоежка» / Sweet Tooth

Где и когда смотреть: уже на Netflix

Фильм про Гэса по прозвищу Сладкоежка – гибрида олененка и человека. Сначала все идет отлично: Гэс живет вместе с отцом в лесах, но потом за мальчиком начинает охотиться фармакополитическая организация.

Фильм «Локи» / Loki

Где и когда смотреть: уже на Disney+

Это фильм о боге Локи. Его поймут все, кто смотрел первые части «Мстителей».

Фильм «Отцовство» / Fatherhood

Где и когда смотреть: c 18 июня на Netflix

Фильм снят на основе реальной истории Мэтью Логелина – его жена умерла через несколько дней после родов. Мэтью описал свою историю в книге «Два поцелуя для Мэдди: мемуары потери и любви», которая в 2011-м стала бестселерром The New York Times. А в 2021-м по ней сняли фильм про мужчину, который не готов быть отцом, но у него нет другого выбора.

«Таинственное общество Бенедикта» / The Mysterious Benedict Society

Где и когда смотреть: с 25 июня на Disney+

Сюжет крайне актуальный: доктор Бенедикт создает специализированную школу для детей, которые ценят правду. И читает им курс о фактчекинге и о том, как распознать фейки. Вот бы такой курс ввели в школах Беларуси.

Фильм «Уйти, не прощаясь» / French Exit

Где и когда смотреть: уже на Amazon

Очень «медленный», но красивый фильм про великосветскую женщину из Нью-Йорка, у которой закончились деньги. Чтобы пережить финансовый крах, она отправляется пожить в квартире своей подруги в Париже. И часто стоит у окна.

5-й сезон сериала «Рик и Морти» / Rick and Morty

Где и когда смотреть: с 20 июня на Netflix

Тут и объяснять нечего: новый сезон безумных космических приключений деда и внука уже скоро.