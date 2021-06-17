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“120 врачей и фармацевтов”: кто прилетел в Минск из Багдада

17.06.2021 14:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

“120 врачей и фармацевтов”: кто прилетел в Минск из Багдада
Пассажиры рейса "Багдад — Минск" / Еврорадио
16 июня в Минске приземлился самолет, который прилетел из Багдада. Рейс выполняла авиакомпания "Iraqi Airways", передает Еврорадио.

На фоне того, что литовские пограничники все чаще выявляют на белорусско-литовской границе нелегальных мигрантов в том числе из Ирака, нидерландское издание "De Gelderlander" пишет, что Беларусь замешана в транзите нелегалов на территорию ЕС. Упоминается также "Iraqi Airways".

При этом Лукашенко в конце мая заявил:

— Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами [ЕС. — Еврорадио] их есть и ловить.

Поскольку ситуация с нелегальными мигрантами выглядит неоднозначно, журналист Еврорадио отправился встречать рейс "Багдад — Минск", чтобы посмотреть, кто прибывает в Беларусь из Ирака, и ожидает ли кто-нибудь гостей.

“Им незачем здесь оставаться”


До прибытия рейса в секторе прилета появляется стойка с логотипами туристической компании "Oscar Tur". Постепенно выходят пассажиры арабской внешности. Всего около 100 человек.

“120 врачей и фармацевтов”: кто прилетел в Минск из Багдада

Туроператор встречает туристов / Еврорадио

В толпе можно кого-то упустить, но подавляющее большинство, прилетевших из Ирака, точно подходят к стойке. Там организаторы сверяют какие-то списки, перекладывают именные конверты, раздают небольшие подарочные наборы с мёдом и чем-то, похожим на мыло.

Интересуемся у людей за стойкой, почему к ним подходит так много людей.

— Мы туристическая компания "Oscar Tur". Встречаем туристов. Только мы принимаем 120 человек. Всего должно прилететь сегодня 350. Вся группа — врачи и фармацевты.

Мы замечаем, что в последнее время много слухов о том, что Беларусь замешана в транзите мигрантов на территорию ЕС.

— Говорят по-разному. Но врачи не будут приезжать сюда, чтобы оставаться. Вот видите, у нас сразу готова гостиница — "Renaissance", — рассказывает собеседник, указывая на стопку конвертов с логотипом отеля. — В Беларуси совсем нет иностранных туристов, хорошо, что хотя бы гости из арабских стран остались. У других фирм, может, нет работы, и начинается такое, откуда слухи. Вы понимаете. Мы всё это проверяем, чтобы всё было в порядке.

“120 врачей и фармацевтов”: кто прилетел в Минск из Багдада

Списки и конверты с именами туристов / Еврорадио

Дальше прибывшие рейсом "Багдад — Минск" расходятся по обменникам, потом заходят в два больших автобуса, которые ждут их у аэропорта.

— Посмотрите, какие у нас автобусы, — кивает наш собеседник, пробегая с бумагами.

“120 врачей и фармацевтов”: кто прилетел в Минск из Багдада

Автобусы, на которых уехали пассажиры рейса "Багдад — Минск" / Еврорадио

До "Renaissance" те же автобусы, которые выехали из аэропорта, действительно доехали. Но там отказались от дополнительных комментариев, сославшись на конфиденциальность.

Мы попытались оперативно получить у компании "Oscar Tur" больше информации о прибывшей группе, но они отказались от дальнейшего общения.
 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы тура заявили, что этим людям незачем оставаться в Беларуси.
 
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