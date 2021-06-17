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Что решили? Вассерман о темах Украины и Беларуси на встрече Путина и Байдена

17.06.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Что решили? Вассерман о темах Украины и Беларуси на встрече Путина и Байдена

В ходе переговоров лидеров США и России в Швейцарии "сделано очень немного, но понятно, что накопившиеся противоречия невозможно разгрести за несколько часов, особенно с учетом того, что все время подваливают новые осложнения", считает Вассерман.

"Но главное  сделано – как говорится, договорились договариваться, Создали совместные комиссии по многим вопросам, и можно надеяться, что если хоть одна из них сработает, Это уже окупит все затраты на встречу", ― отмечает аналитик.

После саммита поводы для оптимизма очень скромные, полагает Вассерман, "есть много вполне объективных причин, вынуждающих США действовать как велосипедист: пока рвешься вперед, держишься в седле, стоит притормозить, свалишься".

"Какой-то сдвиг есть посмотрим, что будет дальше. Три года назад встреча с Трампом тоже прошла очень хорошо, но Трампа после этой встречи дружно завалили всевозможные гряземеты. Вот с учетом этого опыта я многого не ожидаю. Пусть лучше столкнуть с непредвиденной неожиданностью", ― говорит Вассерман.

Вопросы по Украине и Беларуси

Эксперт также высказался по поводу украинского кейса и прозвучавшей в ходе встречи обоюдной приверженности Минским соглашениям. Сдвинется ли ситуация с мертвой точки?

"Это, на мой взгляд, еще менее вероятно, чем улучшение отношений с США, поскольку Украина изначально создана как антирусский проект, как место изготовления антирусских из русских. И похоже, все способы сравнительно мирно удерживать Украину отдельной от России исчерпаны", ― считает Вассерман.

Поднятая на переговорах тема Беларуси ― "для Запада это способ найти дополнительный повод для антибелорусских ограничений, но мы постарались добиться более скромного и более доходчивого художественного решения", отмечает аналитик.

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Маловероятное разрешение ситуации  на Украине и "более художественное" решение по Беларуси ― почему поводы для оптимизма после переговоров лидеров США и России...
 
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