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Украинский депутат попросил генпрокурора Украины дать правовую оценку допросу Протасевича сепаратистами

17.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинский депутат Алексей Гончаренко направил запрос генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой дать правовую оценку опубликованной в СМИ информации о том, что так называемая генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики допросила задержанного в Минске белорусского блогера Романа Протасевича по уголовному делу о военных преступлениях. Копию обращения Гончаренко опубликовал в своем телеграм-канале.

Украинский депутат попросил генпрокурора Украины дать правовую оценку допросу Протасевича сепаратистами

Депутат также просит Венедиктову по результатам оценки «принять надлежащие меры реагирования, в том числе по определению подследственности за правоохранительным органом, уполномоченным для расследования соответствующих уголовных правонарушений», передает БелаПАН.

Как отметил Гончаренко в телеграм-канале, участие представителей ЛНР в допросе Протасевича по личному приглашению Александра Лукашенко де-факто означает, что Лукашенко «признал террористические "республики"».

«Наша реакция должна быть резкой и четкой. Это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с террористами», — написал депутат.

16 июня генпрокурор ЛНР Сергей Горенко заявил, что ведомство получило «неопровержимые доказательства» причастности Протасевича к «деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны». В опубликованном на сайте ведомства обращении также содержится благодарность Лукашенко и правоохранительным органам Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем.

В этот же день посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям за официальными разъяснениями опубликованной информации.

4 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН заявил, что если Беларусь ответит на обращение положительно, то «будет больно». «У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических. Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одно из таких», — сказал Кулеба.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский депутат Алексей Гончаренко направил запрос генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой дать правовую оценку опубликованной в СМИ...
 
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