ТБМ требует прекратить давление на белорусскоязычных осужденных

«Таварыства беларускай мовы» обратилось в департамент исполнения наказаний МВД и администрацию тюрьмы № 4 Могилева с требованием прекратить давление на белорусскоязычных граждан, сообщила БелаПАН председатель ТБМ Елена Анисим.





«Члены ТБМ сообщили о конкретных фактах в отношении конкретного человека, которого преследуют за то, что он пользуется белорусским языком, — рассказала она. — Человеку просто фактически запрещают пользоваться белорусским языком, говорят, мол, разговаривайте с нами нормальным языком, цепляются за это. А это принципиально белорусскоязычный человек. Этот человек пожилой, белорусским языком он пользуется, насколько я знаю, как минимум лет 20».

«Этот человек — подсудимый, сейчас он ждет апелляции по своему приговору. Мало того, что все с ним происходит несправедливо, его еще и лишают законного права разговаривать на государственном языке, пользуясь тем, то он в заключении. Этот возмутительно», — добавила председатель ТБМ.

По ее словам, это не единичный случай, но организация «не обладает всей полнотой информации по аналогичным фактам».

«Поэтому как только нам стало известно о конкретном случае, мы сразу начали реагировать, — сказала Анисим. — Вчера я направила обычной почтой два обращения — в ДИН МВД и непосредственно в исправительное учреждение. В обращениях мы напомнили, что ограничение права пользоваться государственным белорусским языком — это нарушение действующей Конституции. Мы считаем, что нужно провести разъяснительную работу среди сотрудников всех учреждений системы департамента, чтобы не допускать таких оскорблений. Если у них какие-то проблемы, мы готовы помочь им юридической, научной, образовательной литературой».

Председатель ТБМ подчеркнула, что «не ставит задачу изменить эту систему», но ставит вопрос, «почему нарушаются права белорусскоязычных граждан в системе министерства, которое должно стоять на защите законности».