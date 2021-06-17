﻿ Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства

17.06.2021 14:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение нового федерального праздника - Дня освобождения рабов.

В среду, 16 июня, документ поддержали депутаты Палаты представителей в Вашингтоне. За него проголосовали 415 членов нижней палаты, против выступили 14. Днем ранее законопроект единогласно одобрили члены Сената, передает DW.

Под решением закрепить статус федерального праздника за Днем освобождения рабов (Juneteenth), который отмечается 19 июня, необходима подпись президента Джо Байдена. День освобождения рабов тем самым станет двенадцатым федеральным праздником.

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение нового федерального праздника - Дня освобождения рабов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пагражалі згвалціць дручком, павесіць на дрэве, станавіліся на галаву і ўтоптвалі ў асфальт. «Гэта асабістая помста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by