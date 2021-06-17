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В Минске столкнулись два троллейбуса с пассажирами
Источник материала: Партизан
Два троллейбуса столкнулись на улице Ваупшасова в Минске.
По неофициальной информации, перед столкновением один из троллейбусов двигался без водителя, передает TUT.BY.
Сообщается, что на месте ДТП много скорых. Официальной информации о произошедшем, а также о том, есть ли и пострадавшие, нет.
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Два троллейбуса столкнулись на улице Ваупшасова в Минске.
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