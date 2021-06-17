У краеведа и журналиста Кастуся Шиталя прошел обыск

Источник материала: Салiдарнасць

Краеведа подозревают в администрировании телеграм-канала.





Фото из соцсетей

У журналиста и краеведа Кастуся Шиталя прошел обыск.

— У меня был обыск. Забрали все оборудование. Обыск проводился по уголовному делу по ст. 369 о нескольких сообщениях в телеграм-чате «Докшицы для женщин», где, по словам силовиков, размещались иконы трех сотрудников Докшицкого РОВД. У меня статус свидетеля, — написал журналист в Facebook.

Он также сообщил, что его обвиняют в администрировании телеграм-канала и подчеркнул — «на самом деле, я не админ».

Кастусь Шиталь живет в деревне Парафьяново в Докшицком районе Витебской области.