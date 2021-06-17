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У краеведа и журналиста Кастуся Шиталя прошел обыск
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Краеведа подозревают в администрировании телеграм-канала.
Фото из соцсетей
У журналиста и краеведа Кастуся Шиталя прошел обыск.
— У меня был обыск. Забрали все оборудование. Обыск проводился по уголовному делу по ст. 369 о нескольких сообщениях в телеграм-чате «Докшицы для женщин», где, по словам силовиков, размещались иконы трех сотрудников Докшицкого РОВД. У меня статус свидетеля, —
Он также сообщил, что его обвиняют в администрировании телеграм-канала и подчеркнул — «на самом деле, я не админ».
Кастусь Шиталь живет в деревне Парафьяново в Докшицком районе Витебской области.
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Краеведа подозревают в администрировании телеграм-канала.
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