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Сама себя загнала: Лолита рассказала о лечении в "психушке"
17.06.2021 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Лолита Милявская призналась, что прошла лечение в психиатрической клинике: до рехаба звезду довела внутренняя дисгармония.
57-летняя артистка старается быть откровенной не только с собой, но и с фанатами. Лолита делится снимками без фотошопа и макияжа, и рассказывает о своей жизни. Недавно звезда сделала новое признание, которое повергло в шок всех поклонников.
В "Нежном подкасте" на YouTube, Лолита заявила, что в один момент настолько довела себя, что легла в психиатрическую лечебницу. Певица подробно описала свое времяпровождение в стенах клиники.
"Там только две недели спишь - сонная терапия, нет сил даже кушать", - заявила певица и добавила, что попала в больницу из-за хронической усталости и своего упрямства, так как думала, что "вытащит себя за волосы", но в итоге получила неутешительный диагноз - малокровие.
"Я была похожа на человека, пережившего Освенцим. Не надо даже удалять комки Биша, у тебя просто череп и не могут взять кровь", - рассказала звезда и попросила поклонников не совершать ее ошибок и сразу же идти к врачу.
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Артистка подробно описала свое времяпровождение в специализированной клинике, куда попала из-за "эмоциональной дыры".
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