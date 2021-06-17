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Сама себя загнала: Лолита рассказала о лечении в "психушке"

17.06.2021 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Лолита Милявская призналась, что прошла лечение в психиатрической клинике: до рехаба звезду довела внутренняя дисгармония.

57-летняя артистка старается быть откровенной не только с собой, но и с фанатами. Лолита делится снимками без фотошопа и макияжа, и рассказывает о своей жизни. Недавно звезда сделала новое признание, которое повергло в шок всех поклонников.

В "Нежном подкасте" на YouTube, Лолита заявила, что в один момент настолько довела себя, что легла в психиатрическую лечебницу. Певица подробно описала свое времяпровождение в стенах клиники.

"Там только две недели спишь - сонная терапия, нет сил даже кушать", - заявила певица и добавила, что попала в больницу из-за хронической усталости и своего упрямства, так как думала, что "вытащит себя за волосы", но в итоге получила неутешительный диагноз - малокровие.

"Я была похожа на человека, пережившего Освенцим. Не надо даже удалять комки Биша, у тебя просто череп и не могут взять кровь", - рассказала звезда и попросила поклонников не совершать ее ошибок и сразу же идти к врачу.

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Артистка подробно описала свое времяпровождение в специализированной клинике, куда попала из-за "эмоциональной дыры".
 
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