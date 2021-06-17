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Репрессированные врачи начали оказывать помощь онлайн
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси появилась платформа онлайн-консультаций медиков, уволенных из-за гражданской позиции.
Начала работать платформа врачебных онлайн-консультаций
На платформе обещают качественную медицинскую помощь пациентам в любой точке мира. Консультации профессионалов можно получить удаленно и анонимно.
Уже можно обращаться к терапевту, педиатру, гастроэнтерологу, офтальмологу, гинекологу, психиатру, психологу, анестезиологу, аллергологу, эндокринологу, травматологу-ортопеду, педиатру-кардиологу.
Перечень специальностей расширяется.
В качестве оплаты за помощь пациент сможет по желанию сделать пожертвование в Фонд медицинской солидарности.
— Информация о пациентах зашифрована и надежно защищена. Платформа не собирает персональных данных, поэтому даже разработчики не могут идентифицировать пациента, — предупредили создатели.
Известно, что с августа 2020 года из-за политической ситуации в Беларуси массово уволены медработники, и речь идет о тысячах.
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В Беларуси появилась платформа онлайн-консультаций медиков, уволенных из-за гражданской позиции.
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