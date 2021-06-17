Репрессированные врачи начали оказывать помощь онлайн

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси появилась платформа онлайн-консультаций медиков, уволенных из-за гражданской позиции.

Начала работать платформа врачебных онлайн-консультаций еЗдоровье , направленная на поддержку медиков, пострадавших от политических репрессий.

На платформе обещают качественную медицинскую помощь пациентам в любой точке мира. Консультации профессионалов можно получить удаленно и анонимно.

Уже можно обращаться к терапевту, педиатру, гастроэнтерологу, офтальмологу, гинекологу, психиатру, психологу, анестезиологу, аллергологу, эндокринологу, травматологу-ортопеду, педиатру-кардиологу.

Перечень специальностей расширяется.

В качестве оплаты за помощь пациент сможет по желанию сделать пожертвование в Фонд медицинской солидарности.

— Информация о пациентах зашифрована и надежно защищена. Платформа не собирает персональных данных, поэтому даже разработчики не могут идентифицировать пациента, — предупредили создатели.

Известно, что с августа 2020 года из-за политической ситуации в Беларуси массово уволены медработники, и речь идет о тысячах.