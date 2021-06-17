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Публикация на сайте «Виртуальный Брест» признана экстремистской из-за фото с орнаментом

17.06.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Бреста 16 июня признал экстремистским материалом публикацию на сайте «Виртуальный Брест».

Публикация на сайте «Виртуальный Брест» признана экстремистской из-за фото с орнаментом
Фото spring96.org

Как сообщает БАЖ, дело рассмотрели по заявлению 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси. Претензии касались публикации о задержании жителя Барановичей Владимира Гундаря. В качестве иллюстрации к тексту была использована фотография задержанного в одежде с элементами орнамента.

По информации ГУБОПиК, опубликованной на сайте МВД, «изображение красно-белого орнамента со вставками левосторонней свастики красного цвета вызывает устойчивую ассоциацию с фашистской символикой и атрибутикой у населения и может способствовать формированию толерантности к нацистской символике и пропаганде националистических идей, что приводит к разжиганию социальной вражды».

«Также символика может использоваться экстремистки настроенными гражданами или группами при подготовке массовых акций и мероприятий», — считают в управлении.

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Представитель сайта «Виртуальный Брест» Юлия Кухарчик заявила в суде, что запрещенных знаков на фотографии нет.

Кухарчик привела постановление МВД № 340 «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики» от 27 декабря 2019 года. В документе сказано, что свастика — символ Национал-социалистической рабочей партии Германии — представляет собой знак в виде креста с четырьмя концами, загнутыми в правую сторону под прямым углом.

«Символ на орнаменте рубашки, фотография которой появилась в публикации, не подпадает под запрещенные символы, определенные данным постановлением. На этой рубашке концы загнуты в левую сторону. Данный знак является артефактом еще дохристианской культуры и возник задолго до ХХ века. В данном случае знак находится в комбинации с узором, а потому на рубашке не символ, а орнамент», — подчеркнула Кухарчик.

Она отметила, что символ также встречается на кировских рушниках, хранящихся в Национальном художественном музее и в Могилевском краеведческом музее, обложках книг и других предметах.

Однако судья Анастасия Бразинская удовлетворила иск ГУБОПиК.

 

 

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Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста 16 июня признал экстремистским материалом публикацию на сайте «Виртуальный Брест».
 
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