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Пресс-секретарь президента РФ: у Путина и Байдена были расхождения по Беларуси

17.06.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на встрече 16 июня в Женеве были «расхождения по Белоруссии», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Пресс-секретарь президента РФ: у Путина и Байдена были расхождения по Беларуси
Дмитрий Песков. Фото wikimedia

Ведущая Маша Майерс попросила представителя Кремля назвать сферы, «к которым даже подступаться страшно, где позиции настолько радикально противоположны, что нет и не было смысла искать компромиссы».

«Ну смотрите, естественно, расхождения по Белоруссии. <…> Конечно же, глубоко не вдавались в натовские дела, но понимание такое, что здесь тоже мы придерживаемся разных точек зрения о предназначении альянса, той роли, которую он играет. Наверное, вот эти критические сферы», — ответил Песков.

Ведущий Алексей Нарышкин спросил, в каком контексте обсуждалась Беларусь. Пресс-секретарь Путина ответил, что Беларусь «никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня».

«Она, действительно, была озвучена американской стороной — тема Беларуси. Озвучена была во всем хорошо известном ключе. Мы все знаем позицию американцев», — сказал он.

Нарышкин попросил уточнить, поскольку «есть проблематика как минимум самолета, который был посажен, и есть проблематика Лукашенко».

«Есть и проблематика самолета, — согласился Песков. — Они (США. — БелаПАН) считают это недопустимым и так далее и тому подобное, нарушением всего и вся. На это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первоисточника, от президента Белоруссии. Президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге. Было констатировано, что это то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции, это невозможно».

На пресс-конференции по итогам встречи с Байденом 16 июня Путин не упоминал о том, что обсуждалась тема Беларуси.

В свою очередь Байден на брифинге, который прошел позже встречи Путина со СМИ, заявил, что поднял тему ситуации в Беларуси. Он сказал, что стороны согласились в оценке произошедшего, но не пришли к согласию, что с этим делать.

 

 

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У президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на встрече 16 июня в Женеве были «расхождения по Белоруссии», заявил пресс-секр
 
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