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С какими продуктами нельзя сочетать черешню? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Лето – пора вкусных ягод и фруктов. В том числе черешни. С какими продуктами ее лучше не сочетать, РИА Новости
Татьяна Бочарова добавила, что черешню не следует есть после блюд из бобовых. Например, фасолевого или горохового супа. Как черешня, так и бобовые могут вызвать метеоризм, дискомфорт в кишечнике.
Не стоит употреблять черешню и сразу после приема пищи. Лучше подождать 30 минут.
ФОТО: pixabay
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Лето – пора вкусных ягод и фруктов. В том числе черешни. С какими продуктами ее лучше не сочетать, РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна...
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