С какими продуктами нельзя сочетать черешню? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Лето – пора вкусных ягод и фруктов. В том числе черешни. С какими продуктами ее лучше не сочетать, РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Татьяна Бочарова добавила, что черешню не следует есть после блюд из бобовых. Например, фасолевого или горохового супа. Как черешня, так и бобовые могут вызвать метеоризм, дискомфорт в кишечнике.

Не стоит употреблять черешню и сразу после приема пищи. Лучше подождать 30 минут.

ФОТО: pixabay





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