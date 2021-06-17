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С какими продуктами нельзя сочетать черешню? Рассказывает врач

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С какими продуктами нельзя сочетать черешню? Рассказывает врач

Лето – пора вкусных ягод и фруктов. В том числе черешни. С какими продуктами ее лучше не сочетать, РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. 

Татьяна Бочарова добавила, что черешню не следует есть после блюд из бобовых. Например, фасолевого или горохового супа. Как черешня, так и бобовые могут вызвать метеоризм, дискомфорт в кишечнике. 

Не стоит употреблять черешню и сразу после приема пищи. Лучше подождать 30 минут.

ФОТО: pixabay


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Лето – пора вкусных ягод и фруктов. В том числе черешни. С какими продуктами ее лучше не сочетать, РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна...
 
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