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Котенок изо всех сил пищал в ухо хозяину, чтобы разбудить его (ВИДЕО)

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок изо всех сил пищал в ухо хозяину, чтобы разбудить его (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru

В ролике котенок придумал эффективный и быстрый способ разбудить хозяина утром – он добрался до его ушей и начал изо всех сил пищать.


Более 1,2 млн просмотров набрало уморительное видео в TikTok.

Интернет-пользователей насмешил поступок котенка: «Ха-ха-ха, чтобы наверняка», «Вот это ультразвук», «Лол, надежнее любого будильника», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru В ролике котенок придумал эффективный и быстрый способ разбудить хозяина утром – он добрался до его ушей и начал изо всех сил...
 
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