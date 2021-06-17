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Котенок изо всех сил пищал в ухо хозяину, чтобы разбудить его (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок придумал эффективный и быстрый способ разбудить хозяина утром – он добрался до его ушей и начал изо всех сил пищать.
Более 1,2 млн просмотров набрало уморительное видео в TikTok.
Интернет-пользователей насмешил поступок котенка: «Ха-ха-ха, чтобы наверняка», «Вот это ультразвук», «Лол, надежнее любого будильника», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru В ролике котенок придумал эффективный и быстрый способ разбудить хозяина утром – он добрался до его ушей и начал изо всех сил...
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