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Минлесхоз ввел ограничения на посещение лесов в 11 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Министерством лесного хозяйства Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов в 11 районах страны,
Из-за повышенной пожароопасности в лесах и участившихся случаев возгораний вследствие человеческого фактора, посещение лесных массивов ограничены в Гомельской области в Житковичском, Ельском, Октябрьском, Буда-Кошелевском и Речицком районах.
В Гродненской области: в Волковысском, Лидском и Вороновском районе. А на Могилевщине ограничения действуют в Кличевском, Горецком и Дрибинском районах.
Фото: Pixabay
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Министерством лесного хозяйства Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов в 11 районах страны, передаёт агентство «Минск-Новости». Из-за...
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