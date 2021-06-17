Минлесхоз ввел ограничения на посещение лесов в 11 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Министерством лесного хозяйства Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов в 11 районах страны, передаёт агентство «Минск-Новости».

Из-за повышенной пожароопасности в лесах и участившихся случаев возгораний вследствие человеческого фактора, посещение лесных массивов ограничены в Гомельской области в Житковичском, Ельском, Октябрьском, Буда-Кошелевском и Речицком районах.

В Гродненской области: в Волковысском, Лидском и Вороновском районе. А на Могилевщине ограничения действуют в Кличевском, Горецком и Дрибинском районах.

Фото: Pixabay





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