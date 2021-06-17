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Информацию о минировании самолета в аэропорту Борисполь получила полиция Киева

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Информацию о минировании самолета в аэропорту Борисполь получила полиция Киева

Информацию о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе самолета в Международном аэропорту Борисполь, проверяет полиция, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РБК-Украина.

На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро «Золотые ворота», «Университет», «Крещатик», «Дворец спорта», также на Центральном железнодорожном вокзале и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

Следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, кинологи и взрывотехники проверяют эту информацию. 

Фото: ukranews.com

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Информацию о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе самолета в Международном аэропорту Борисполь, проверяет полиция, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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