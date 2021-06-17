Информацию о минировании самолета в аэропорту Борисполь получила полиция Киева

Источник материала: ОНТ

Информацию о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе самолета в Международном аэропорту Борисполь, проверяет полиция, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РБК-Украина.

На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро «Золотые ворота», «Университет», «Крещатик», «Дворец спорта», также на Центральном железнодорожном вокзале и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

Следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, кинологи и взрывотехники проверяют эту информацию.

Фото: ukranews.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram