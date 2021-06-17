Как помочь человеку, который потерял сознание? Пошаговая инструкция

Источник материала: ОНТ

Это состояние может почувствовать каждый. Кто-то в душном автобусе, кто-то от вида крови, а кто-то от подъема по лестнице. Речь об обмороке. Обычно он длится до пяти минут. Как оказать помощь человеку, который потерял сознание прямо на ваших глазах? Об этом в программе «Наше утро» рассказал старший преподаватель кафедры скорой медицинской помощи и медицины катастроф БелМАПО Александр Станишевский.

Если человек упал на землю с высоты своего роста, нужно подойти к нему со стороны головы и узнать, в сознании ли он. Затем следует громко спросить у человека его имя, попросить его открыть глаза. Если он не реагирует, нужно похлопать его по плечу. В случае отсутствия обратной связи нужно проверить у человека реакцию на болевые раздражители. Например, аккуратно взять за мочку уха и покрутить. При этом важно, чтобы ногти не впивались в кожу. Если это не помогло привести в сознание пострадавшего, его нужно перевернуть на бок, вызвать скорую помощь и до ее приезда контролировать состояние человека.





ФОТО: depositphotos

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