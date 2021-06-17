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Драка произошла в Верховной раде Украины после заявления одного из депутатов о том, когда «закончится эпоха бедности»

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Драка произошла в Верховной раде Украины после заявления одного из депутатов о том, когда «закончится эпоха бедности»

Драка произошла в Верховной раде Украины. На этот раз потасовки начались после заявления одного из депутатов о том, когда «закончится эпоха бедности».

С трибуны представитель партии «Слуга народа» Никита Потураев сказал, что это случится, когда закончится эпоха вранья, а для этого, по его заявлению, нужно чтобы восставший народ вытянул и расстрелял оппозиционную платформу «За жизнь». После этих слов представители этой фракции заблокировали трибуну с выступающим, и началась потасовка, к которой позже присоединились и депутаты от «Слуги народа». Заседание Рады пришлось приостановить. Ранее другой депутат платформы «За жизнь» – Вадим Рабинович – с трибуны призывал остановить в стране героизацию нацизма.

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Драка произошла в Верховной раде Украины. На этот раз потасовки начались после заявления одного из депутатов о том, когда «закончится эпоха бедности». С трибуны...
 
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