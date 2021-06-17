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Владельцы TikTok не досчитались $45 млрд прибыли
Источник материала: ОНТ
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит успешное приложение TikTok, подвела итоги прошлого года и выявила убыток в 45 млрд долларов,
По оценке экспертов, колоссальные потери компания понесла из-за корректировки бухгалтерского учета, а также расходов на дополнительные выплаты работникам в период пандемии.
Однако данные потери практически возмещены за счет выручки компании. За минувший год ByteDance заработала $34,3 млрд.
Число активных пользователей на всех платформах ByteDance по состоянию на декабрь 2020 года составляло около 1,9 млрд.
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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит успешное приложение TikTok, подвела итоги прошлого года и выявила убыток в 45 млрд долларов, пишет finanz.ru. По оценке...
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