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Куриный бульон, который полюбят даже дети! Простой рецепт и секреты приготовления
Источник материала: ОНТ
Куриный бульон – идеальное блюдо при появлении первых симптомов гриппа и простуды, для восстановления сил после перенесённых операций, а также при проблемах желудочно-кишечного тракта. Как приготовить домашний бульон так, чтобы он был вкусным и приобрёл поистине целебные свойства? Есть несколько моментов.
ВЫБОР МЯСА. В этом важном вопросе отдавайте предпочтение домашней или фермерской курятине. Условия выращивания птицы имеют огромное значение. Какую часть тушки выбрать? Зависит от вашего вкуса и кошелька. Если вы любите наваристый бульон, его можно приготовить, просто сварив курицу целиком. Если более диетический вариант, то здесь идеально подойдёт грудка. Если бюджетный, то спинка. Я люблю куриный бульон из мякоти бедра. Кости не использую, так как в них накапливаются вредные вещества.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. После того, как мясо курицы закипит в первый раз, воду обязательно слить, мясо тщательно промыть.
СПЕЦИИ. Не советую добавлять в бульон усилители вкуса как в кубиках, так и в порошке. Вся прелесть бульона в его нежном натуральном вкусе. Допускаются только натуральные специи, такие как чеснок, перец-горошек и лавровый лист. Но это дело вкуса.
РЕЦЕПТ.
Вам понадобится:
- вода - 2 литра
- мякоть бедра - 400 г
- чёрный перец горошком - 2 шт.
- лавровый лист - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- куркума - щепотка
- соль по вкусу
- зелень по вкусу.
Как готовить?
1. Курицу залить холодной водой и довести до кипения. После того, как образуется пенка, снять с плиты, слить воду и тщательно промыть мясо.
2. Залить мясо 2 литрами воды, снова поставить на плиту. Положить в воду перец, чеснок. Довести до кипения и томить на маленьком огне 25-30 минут.
3. Достать мясо, нарезать на кусочки, снова положить в бульон. Посолить, добавить куркуму. Через 10 минут выключить. Дать бульону настояться 10 минут.
4. Подавать бульон с перепелиными яйцами, зеленью и гренками.
Приятного аппетита!
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Куриный бульон – идеальное блюдо при появлении первых симптомов гриппа и простуды, для восстановления сил после перенесённых операций, а также при проблемах...
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