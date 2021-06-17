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Куриный бульон, который полюбят даже дети! Простой рецепт и секреты приготовления

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куриный бульон, который полюбят даже дети! Простой рецепт и секреты приготовления

Куриный бульон – идеальное блюдо при появлении первых симптомов гриппа и простуды, для восстановления сил после перенесённых операций, а также при проблемах желудочно-кишечного тракта. Как приготовить домашний бульон так, чтобы он был вкусным и приобрёл поистине целебные свойства? Есть несколько моментов. 

ВЫБОР МЯСА. В этом важном вопросе отдавайте предпочтение домашней или фермерской курятине. Условия выращивания птицы имеют огромное значение. Какую часть тушки выбрать? Зависит от вашего вкуса и кошелька. Если вы любите наваристый бульон, его можно приготовить, просто сварив курицу целиком. Если более диетический вариант, то здесь идеально подойдёт грудка. Если бюджетный, то спинка. Я люблю куриный бульон из мякоти бедра. Кости не использую, так как в них накапливаются вредные вещества. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. После того, как мясо курицы закипит в первый раз, воду обязательно слить, мясо тщательно промыть. 

СПЕЦИИ. Не советую добавлять в бульон усилители вкуса как в кубиках, так и в порошке. Вся прелесть бульона в его нежном натуральном вкусе. Допускаются только натуральные специи, такие как чеснок, перец-горошек и лавровый лист. Но это дело вкуса.

РЕЦЕПТ. 

Вам понадобится:

- вода - 2 литра

- мякоть бедра - 400 г

- чёрный перец горошком - 2 шт.

- лавровый лист - 1 шт.

- чеснок - 1 зубчик

- куркума - щепотка

- соль по вкусу

- зелень по вкусу.

Как готовить?

1. Курицу залить холодной водой и довести до кипения. После того, как образуется пенка, снять с плиты, слить воду и тщательно промыть мясо.

2. Залить мясо 2 литрами воды, снова поставить на плиту. Положить в воду перец, чеснок. Довести до кипения и томить на маленьком огне 25-30 минут. 

3. Достать мясо, нарезать на кусочки, снова положить в бульон. Посолить, добавить куркуму. Через 10 минут выключить. Дать бульону настояться 10 минут.

4. Подавать бульон с перепелиными яйцами, зеленью и гренками. 

Приятного аппетита!

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Куриный бульон – идеальное блюдо при появлении первых симптомов гриппа и простуды, для восстановления сил после перенесённых операций, а также при проблемах...
 
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