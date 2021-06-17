Источник материала: ОНТ

Хоккейные клубы «Динамо-Минск» и СКА из Санкт-Петербурга совершили обмен игроками. В Санкт-Петербург отправляется белорусский защитник Степан Фальковский. 24-летний игрок обороны дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В 37 матчах регулярного чемпионата Фальковский забросил 8 шайб и отдал 12 голевых передач.

А за минское «Динамо» будет выступать шведский защитник Лукас Бенгтссон. В составе СКА он провел два сезона, забросил 8 шайб, оформил 31 голевой пас, и в прошлом году стал лидером команды по точности передач – более 90%. Ранее Лукас Бенгтссон становился чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов.

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