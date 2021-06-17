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Депутаты Палаты представителей одобрили поправки сразу в три закона

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей одобрили поправки сразу в три закона

Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира в стране и противодействие экстремизму и терроризму рассмотрели в Палате представителей. Депутаты поддержали все поправки. 


Проект закона защите суверенитета и конституционного строя внесен в парламент по поручению Президента. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного или военного положения каждый – от представителей силового блока до людей на местах – знал, как действовать. Кстати, именно местные органы власти должны разрабатывать план введения чрезвычайного положения, они же будут отвечать за работу предприятий и защиту граждан. А вот руководить работой всех служб, в том числе, силового блока, в такой ситуации будет Совет безопасности. Координирующая структура прописана в законопроекте. Важно сказать, что чрезвычайное или военное положение – меры крайние, они могут быть ведены в том случае, если навести порядок другим способом невозможно. 

Законопроектом также регулируется работа средств массовой информации. Журналисты в условия чрезвычайного положения будут работать в особом режиме, для иностранных СМИ потребуется отдельная аккредитация. Особое внимание – сохранению историко-культурных ценностей, если возникнет угроза, их будут эвакуировать. 

Также депутаты рассмотрели законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения, изменения в закон по охране водных ресурсов и утвердили отчет по исполнению бюджета прошлого года.

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Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира в стране и противодействие экстремизму и терроризму...
 
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