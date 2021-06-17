Источник материала: ОНТ

Подарок для почитателей таланта в юбилейный год классика! Сын Змитрока Бядули передал раритетное издание Национальной библиотеке.

«Танзилія» – это сборник новелл, о которых мало кто знает. Его не найти в школьной программе. Такое сокровище десятилетиями хранилось у родных писателя. Но теперь оно оцифровано, и электронная копия будет доступна всем поклонникам творчества Змитрока Бядули.

Ефим Плавник, сын писателя, трогательно подписал его, а заодно подарил библиотеке фото довоенного времени – на нем изображены дети белорусских писателей.

Несмотря на то, что литератор умер, когда сыну было 7, детские воспоминания Ефима Плавника живы до сих пор. В комнате наследника писателя – множество портретов. Чтит память Змитрока Бядули и вся Беларусь: в его честь названы улицы, открыта мемориальная доска и выпущена марка. В этом году подготовлена широкая программа к 135-летию «белорусского соловья».

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