Смеяться или плакать? 10 детских проделок, которые заставили взрослых схватиться за сердце

Источник материала: ОНТ

Даже самые тихие и спокойные дети способны на такие шалости, от которых родители потом еще долго отходят. Малыши считают свои проделки безобидными развлечениями. Правда, их последствия взрослым потом приходится долго устранять. В этой подборке – фотографии детей, которые знают, как шокировать маму и папу.

Немножко поиграли



OmoKiikan

«Когда я была маленькой, я сделала подставку для сковородок — на ней есть пластиковые бусины»

HopieJewell

Когда пришли к выводу, что в жизни не хватает ярких красок



FauxToys

…а здесь белых



meshy00

…а тут синих



ontour4eternity

«9-летняя сестра решила сделать беспроводные наушники»

the_color_9

Ребенок сделал рисунок на автомобиле. Камнем…



ADedlyGinger59

«Мой брат сломал тюльпан и попытался это скрыть с помощью помидора»



SnowSokk

Дети играли в строительство…



TummyPuppy

Прощай, фотоаппарат (ну или объектив – как минимум)

elextranodepelolargo

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