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Смеяться или плакать? 10 детских проделок, которые заставили взрослых схватиться за сердце

17.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смеяться или плакать? 10 детских проделок, которые заставили взрослых схватиться за сердце

Даже самые тихие и спокойные дети способны на такие шалости, от которых родители потом еще долго отходят. Малыши считают свои проделки безобидными развлечениями. Правда, их последствия взрослым потом приходится долго устранять. В этой подборке – фотографии детей, которые знают, как шокировать маму и папу. 

Немножко поиграли


OmoKiikan 

«Когда я была маленькой, я сделала подставку для сковородок — на ней есть пластиковые бусины» 
HopieJewell 

Когда пришли к выводу, что в жизни не хватает ярких красок


FauxToys 

…а здесь белых 


meshy00 

…а тут синих


ontour4eternity 

«9-летняя сестра решила сделать беспроводные наушники» 
the_color_9 

Ребенок сделал рисунок на автомобиле. Камнем…


ADedlyGinger59 

«Мой брат сломал тюльпан и попытался это скрыть с помощью помидора»


SnowSokk 

Дети играли в строительство…


TummyPuppy 

Прощай, фотоаппарат (ну или объектив – как минимум)
elextranodepelolargo 

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Даже самые тихие и спокойные дети способны на такие шалости, от которых родители потом еще долго отходят. Малыши считают свои проделки безобидными развлечениями....
 
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