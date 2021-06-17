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Смеяться или плакать? 10 детских проделок, которые заставили взрослых схватиться за сердце
Источник материала: ОНТ
Даже самые тихие и спокойные дети способны на такие шалости, от которых родители потом еще долго отходят. Малыши считают свои проделки безобидными развлечениями. Правда, их последствия взрослым потом приходится долго устранять. В этой подборке – фотографии детей, которые знают, как шокировать маму и папу.
Немножко поиграли
«Когда я была маленькой, я сделала подставку для сковородок — на ней есть пластиковые бусины»
Когда пришли к выводу, что в жизни не хватает ярких красок
…а здесь белых
…а тут синих
«9-летняя сестра решила сделать беспроводные наушники»
Ребенок сделал рисунок на автомобиле. Камнем…
«Мой брат сломал тюльпан и попытался это скрыть с помощью помидора»
Дети играли в строительство…
Прощай, фотоаппарат (ну или объектив – как минимум)
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Даже самые тихие и спокойные дети способны на такие шалости, от которых родители потом еще долго отходят. Малыши считают свои проделки безобидными развлечениями....
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