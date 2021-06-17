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Oops! Госучреждение - это последнее место, где беларусы хотели бы работать

17.06.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госучреждение в качестве "работы мечты" оказалось на последнем месте у беларусов

Система поиска вакансий GorodRabot.by провела опрос среди белорусов, выяснив, где бы они хотели работать.

Половина опрошенных ‒ 50% ‒ выбрали бы собственный бизнес. 22% участников опроса предпочли бы работать в небольшой компании. 16% опрошенных мечтают о работе в мировой корпорации. И лишь 12% участников опроса назвали самым лучшим местом работы госучреждение.
 
 
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Госучреждение в качестве "работы мечты" оказалось на последнем месте у беларусов
 
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