Oops! Госучреждение - это последнее место, где беларусы хотели бы работать

Система поиска вакансий GorodRabot.by провела опрос среди белорусов, выяснив, где бы они хотели работать.





Половина опрошенных ‒ 50% ‒ выбрали бы собственный бизнес. 22% участников опроса предпочли бы работать в небольшой компании. 16% опрошенных мечтают о работе в мировой корпорации. И лишь 12% участников опроса назвали самым лучшим местом работы госучреждение.







