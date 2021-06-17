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Новая подлость: Меган Маркл довела до слез принцессу Беатрис
17.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл продолжает действовать назло королевской семье: экс-актриса довела до истерики внучку Елизаветы II – принцессу Беатрис.
Новость о том, что Маркл и принц Гарри назвали дочь в честь монарха, вызвала ажиотаж в обществе. СМИ обвинили герцогов в лицемерии, так как не поверили, что имя было согласовано с Ее Величеством. После этого мятежники снова пошли в суд, но неожиданно к нападкам присоединилась кузина Гарри.
Принцесса Беатрис заявила, что Маркл украла имя у ее будущего ребенка: об этом рассказали источники издания New Idea.
Оказалось, что беременная сестра принца мечтала назвать своего первенца прозвищем королевы – Лили – и не ожидала такой подлости со стороны родственников.
"Она расплакалась, когда услышала, что Мег и Гарри назвали дочку Лилибет. И честно, на это есть причина. Все вокруг знали о том, что Беатрис с самого детства хотела дать дочери имя королевской бабушки. А в тот момент ее мечты разлетелись в клочья", – цитирует издание.
Также инсайдеры отметили, что Беатрис чувствует, что родит девочку, и это подтверждают ставки букмекеров.
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Беременная внучка Ее Величества впала в отчаяние, когда услышала имя новорожденной наследницы мятежных герцогов.
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