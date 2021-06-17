ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая подлость: Меган Маркл довела до слез принцессу Беатрис

17.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл продолжает действовать назло королевской семье: экс-актриса довела до истерики внучку Елизаветы II – принцессу Беатрис.

Новость о том, что Маркл и принц Гарри назвали дочь в честь монарха, вызвала ажиотаж в обществе. СМИ обвинили герцогов в лицемерии, так как не поверили, что имя было согласовано с Ее Величеством. После этого мятежники снова пошли в суд, но неожиданно к нападкам присоединилась кузина Гарри.

Принцесса Беатрис заявила, что Маркл украла имя у ее будущего ребенка: об этом рассказали источники издания New Idea.

Оказалось, что беременная сестра принца мечтала назвать своего первенца прозвищем королевы – Лили – и не ожидала такой подлости со стороны родственников.

"Она расплакалась, когда услышала, что Мег и Гарри назвали дочку Лилибет. И честно, на это есть причина. Все вокруг знали о том, что Беатрис с самого детства хотела дать дочери имя королевской бабушки. А в тот момент ее мечты разлетелись в клочья", – цитирует издание.

Также инсайдеры отметили, что Беатрис чувствует, что родит девочку, и это подтверждают ставки букмекеров.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беременная внучка Ее Величества впала в отчаяние, когда услышала имя новорожденной наследницы мятежных герцогов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Таемны расстрэл, што практыкуецца аўтарытарным рэжымам», — Эўрапейская служба зьнешніх сувязяў пра магчымае выкананьне сьмяротнай кары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by