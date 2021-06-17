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Запреты на посещение лесов введены уже в 11 районах Беларуси

17.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июня – Sputnik. Временные запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 11 регионах Беларуси, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

О первом ограничении было объявлено 8 июня – в связи с сухой погодой леса закрыли для жителей Березинского района.

"Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 11 регионах страны", – сказали в Минлесхозе.

Там также отметили, что в связи со сложной пожароопасной ситуацией посещение лесов запрещено в Горецком, Дрибинском и Кличевском районах, ограничения введены также в Буда-Кошелевском, Речицком, Ельском, Житковичском, Октябрьском, Волковысском, Лидском, Вороновском районах.

В ведомстве пояснили, что введение подобных запретов – это вынужденный шаг, чтобы избежать пожаров в лесных угодьях республики. По мере стабилизации пожароопасной обстановки ограничения на посещение лесов оперативно снимаются.

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Введение подобных запретов – это вынужденный шаг, чтобы избежать пожаров в лесных угодьях республики.
 
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