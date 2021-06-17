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Шимко снова собирает друзей: кто приедет после Сигала?
17.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Уже в четвертый раз состоится фестиваль здоровья, спорта, культуры и семьи "SHIMKO собирает друзей". Он пройдет 30-31 июля и 1 августа в 38 км от Минска в Воложинском районе.
Идея создания фестиваля принадлежит знаменитому рекордсмену Книги рекордов Гиннесса, пауэрлифтеру Кириллу Шимко.
В этом году на фестивале будут работать семь модулей: сценический, спортивный, развлекательный, дипломатический, выставочно-ярмарочный, спа и фуд-корт.
"Среди самых ярких событий – командные игры "Мир чемпионов" среди предприятий, чемпионат по поеданию национальных блюд, концерт легендарной группы "Bonny M" и более 300 разнообразных площадок!" – рассказал Шимко.
На фестивале "SHIMKO собирает друзей" уже побывал Стивен Сигал, в этом году в числе потенциальных гостей значатся Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и Майк Тайсон.
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На фестивале "SHIMKO собирает друзей" уже побывал Стивен Сигал, в этом году в потенциальных гостях значатся Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и Майк Тайсон.
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