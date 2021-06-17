Мать задержанного россиянина: «Мне горько и страшно за своего ребенка»

Источник материала: Салiдарнасць

Юлия Дудникова рассказала об условиях содержания сына в белорусской тюрьме.





Мать задержанного россиянина Егора Дудникова готовит обращение в Комитет ООН по фактам пыток и жестокого обращения с сыном, сообщает Вясна .

В письме Егор рассказал ей об издевательствах и избиениях, которые происходили в отношении его после задержания в мае.

31 мая парня перевели в СИЗО-1, где его один раз навестил посол России. Он пообещал посодействовать тому, чтобы к задержанному пустили медиков. Но, по словам Юлии, врачей к сыну так и не допустили, а запугивания, физическое насилие и давление на Володарке не прекратились.

— Ему угрожают, что из тюрьмы он живым не выйдет, — сказала мать.

Накануне Егор снова смог передать на волю записку, в которой рассказал про жестокие условия содержания, бывших сокамерников Григория Костусева и Виктора Бабарико, поддержку с воли.

«У меня сильные головные боли, бессонница, приступы панических атак. Психолог или психотерапевт не приходят, хоть я пишу заявления через день. Зуб болит, еда очень плохая. Катастрофически не хватает витаминов и нормальной человеческой еды. От мамы пришло только одно письмо, от девушки — ни одного! Зато пришло несколько писем от совсем незнакомых людей, что меня очень поддержало и обрадовало. Еще пришла одна посылка тоже от незнакомого человека, я был этому безумно рад», — цитируют письмо правозащитники.

Егор также сообщил, что раз в неделю его водят в душ, но разрешают в нем находиться только 10 минут.

«Еще Григорий Костусев, с которым я сидел вместе с Бабарико в СИЗО КГБ, очень сильно переживает от того, что ему не доходят письма и вести с воли. Ему будет очень приятно, если его поддержат», — попросил молодой человек.

Также он рассказал о том, что узнал от Виктора Бабарико многое о бизнесе и стартапах, все законспектировал, собирается изучать английский язык.

Юлия Дудникова расценивает то, что сыну не отдают письма от родных людей, как еще один способ прессинга и издевательств. Она готовит по поводу сына обращение в Комитет ООН по правам человека.

— Уже пишу обращения в Международный комитет по защите прав человека о нарушении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Я в ужасе от того, что в современном мире могут быть такие условия содержания заключенных, что одни люди позволяют себе издеваться над другими. Мне очень горько и страшно за своего ребенка, что ему приходится все это терпеть и пытаться выживать в таких условиях, — говорит мать.

20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 УК РБ «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Уголовное дело против парня возбудили из-за того, что он озвучивал видеоролики в телеграм-канале.