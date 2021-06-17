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Фотофакт. В Керчи затопило более 200 домов – спасатели плыли за главой Крыма кролем

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В город, пострадавший от сильных ливней, приехал Сергей Аксенов. Власти начали эвакуацию людей.

В Керчи глава Крыма передвигался по затопленным улицам на надувной лодке. В отрывке из трансляции телеканал «Крым 24» заметно, как за ним плывут трое человек. Как позже выяснилось, это было сотрудники МЧС.

Фотофакт. В Керчи затопило более 200 домов – спасатели плыли за главой Крыма кролем

В Рунете пишут, что глубина затопления, судя по видео, выше пояса. И иронизируют: «Керчь. Программа по обеспечению пресной водой выполнена. Теперь хоть пей её, хоть ешь».

 
 
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В город, пострадавший от сильных ливней, приехал Сергей Аксенов.
 
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