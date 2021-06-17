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В Дражне в результате столкновения двух троллейбусов пострадали пассажиры

17.06.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пассажиры двух троллейбус пострадали в результате аварии, которая произошла в столичном микрорайоне Дражня.

В Дражне в результате столкновения двух троллейбусов пострадали пассажиры

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня днем. По предварительным данным, во время движения троллейбуса по улице Ваупшасова «у него с линии электропередач сорвались дуги токоприемника».

«56-летний водитель вышел из кабины, чтобы устранить проблему. В этот момент транспортное средство покатилось, выехало на полосу встречного движения, где столкнулось еще с одним троллейбусом», — отметили в ГАИ.

В результате аварии пострадали пассажиры обоих троллейбусов.

 

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Пассажиры двух троллейбус пострадали в результате аварии, которая произошла в столичном микрорайоне Дражня.
 
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