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Биржа: доллар существенно вырос на торгах 17 июня
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились торги в четверг, 17 июня.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
доллар — 2,5207 белорусского рубля (+0,0253 пункта);
российский рубль — 3,4756 белорусского рубля за 100 российских (+0,0083 пункта);
евро — 3,0125 белорусского рубля (-0,0137пункта).
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились торги в четверг, 17 июня.
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