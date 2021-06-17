Что изменилось на видеосервисе VOKA?

С 17 июня на видеосервисе VOKA произошли заметные изменения. Они затронули систему подписок: теперь вместо нескольких тематических предложений пользователям доступна единая опция «Все включено» с возможностью просматривать весь контент без ограничений. Что касается самого контента, то он пополнился новыми наименованиями и даже направлениями.

Изменилась и стоимость подписки «Все включено»: для новых пользователей с 17 июня вместо 21 рубля она составляет 13,9 рубля за 30-дневный период. Доступ к коллекции фильмов, сериалов, шоу и трансляций VOKA стал проще и удобнее: достаточно подключить единую подписку – и выбирать любой контент по своему усмотрению.

Помимо безлимитного доступа к контенту видеосервиса, подписка «Все включено» открывает перед своими пользователями ряд дополнительных преимуществ. Так, подключив ее, они могут первыми смотреть самые разные новинки кино и сериалов – легально, в отличном качестве и без рекламы. Премьеры новых серий становятся доступны для подписчиков одновременно со всем миром. Регулярно пополняется и библиотека фильмов, сериалов и ТВ-шоу, спортивных трансляций – в том числе эксклюзивного контента собственного производства VOKA.

Кроме обновления системы подписок, изменения затронули и доступный пользователям контент. Коллекция раздела «Познавательное» пополнилась лекциями на актуальные темы, интервью с экспертами и документальными фильмами от компании Curiosity Stream и телеканала «Дождь», а фильмы и сериалы – длинным списком кинохитов от студии 20th Century Studios и Warner brothers.