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Что изменилось на видеосервисе VOKA?

17.06.2021 16:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 17 июня на видеосервисе VOKA произошли заметные изменения. Они затронули систему подписок: теперь вместо нескольких тематических предложений пользователям доступна единая опция «Все включено» с возможностью просматривать весь контент без ограничений. Что касается самого контента, то он пополнился новыми наименованиями и даже направлениями.

Изменилась и стоимость подписки «Все включено»: для новых пользователей с 17 июня вместо 21 рубля она составляет 13,9 рубля за 30-дневный период. Доступ к коллекции фильмов, сериалов, шоу и трансляций VOKA стал проще и удобнее: достаточно подключить единую подписку – и выбирать любой контент по своему усмотрению.

Помимо безлимитного доступа к контенту видеосервиса, подписка «Все включено» открывает перед своими пользователями ряд дополнительных преимуществ. Так, подключив ее, они могут первыми смотреть самые разные новинки кино и сериалов – легально, в отличном качестве и без рекламы. Премьеры новых серий становятся доступны для подписчиков одновременно со всем миром. Регулярно пополняется и библиотека фильмов, сериалов и ТВ-шоу, спортивных трансляций – в том числе эксклюзивного контента собственного производства VOKA.

Кроме обновления системы подписок, изменения затронули и доступный пользователям контент. Коллекция раздела «Познавательное» пополнилась лекциями на актуальные темы, интервью с экспертами и документальными фильмами от компании Curiosity Stream и телеканала «Дождь», а фильмы и сериалы – длинным списком кинохитов от студии 20th Century Studios и Warner brothers.

В связи с обновлениями видеосервис VOKA дарит всем желающим 30 дней бесплатной подписки. Активировать промокод можно по ссылке.

 
 
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С 17 июня на видеосервисе VOKA произошли заметные изменения. Они затронули систему подписок: теперь вместо нескольких тематических предложений пользователям...
 
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