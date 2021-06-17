Павел Усов: Санкции должны ударять не столько по Лукашенко, сколько по России

Путин "не согласился с случившимся, у него просто другая перспектива, что с этим делать". Так президент США Джон Байден охарактеризовал обсуждение "беларуского вопроса" с Владимиром Путиным.





Это все, что известно широкой публике про обсуждение главами США и России ситуации в нашей стране.





Так что же эта странная фраза должна означать? «Белорусский партизан» побеседовал с доктором политических наук Павлом Усовым.





- Если Байден и Путин и обсуждали «беларускую проблему», то в невыгодном для Беларуси контексте. Если вообще обсуждали. Как мне кажется, у России, у Путина лично никогда не было намерений говорить с Байденом о Беларуси, тем более, если это могло быть связано с политическими изменениями внутри страны, с политической трансформацией.





Потому что взгляды России на Беларусь совершенно противоречат позиции и ожиданиям Запада по отношению к Беларуси. Уход Лукашенко, который соответствует минимальными ожиданиям Запада, - полумера, которая совершенно не означает процесса демократизации в стране.





А тем более, не в интересах России, чтобы уход Лукашенко поспособствовал политической стабилизации и трансформации. Основной интерес России и Путина в частности – сохранить нашу страну как субъект всестороннего политического и геополитического влияния без возможности проведения изменений, способных привести к отрыву Беларуси от России, а тем более к установлению демократического правления в стране.





Поэтому ожидания беларуского общества от этой встречи были сильно завышены, потому что, на мой взгляд, любые кулуарные договоренности, какими бы они ни были, абсолютно вредны для нашей страны и недопустимы, потому что могут привести к совершенно противоположным результатам.





Беларусь вообще не должна быть предметом торга или закрытого разговора глав государств такого уровня, даже несмотря того, что они могут затрагивать перспективы нашего развития: любые закрытые переговоры непредсказуемы и не всегда в пользу стран, которые обсуждаются.





- То есть, Беларусь, как и до встречи на высшем уровне, целиком и полностью находится в зоне влияния Кремля.





- Если бы она не находилась в зоне влияния Кремля, если бы Запад не связывал изменения в Беларуси с позицией России, то этих переговоров и не было бы: Россию поставили бы перед фактом, что в Беларуси осуществляются политические изменения, политическая трансформация, а Россия может либо подключиться к процессу, либо наблюдать со стороны.





Этого не произошло. Запад понимает силу, влияние России на Беларусь и, к сожалению, не имеет никакого инструментария, чтобы повлиять на политику России в Беларуси. Не на политику России по отношению к Беларуси, а именно на политику России в Беларуси, потому что западной политики в Беларуси нет.





Есть определенного рода попытки воздействовать на ситуацию, но тем не менее внутренняя политика – информационная, культурная, экономическая – является прерогативой. Преимуществом России, и противостоять этому Запад никак не может. Он может обсуждать проблему Беларуси, но решить эту проблему с Россией никак не может.





Попытки переговоров Байдена с Путиным свидетельствуют о том, что на данном этапе Запад бессилен в реализации эффективной политики в отношении Беларуси и неэффективен в плане ограничения влияния России на Беларусь. Тут мы видим тупик, полное преимущество Путина, поэтому все ключевые моменты Россия проигнорировала, и таким образом хочет показать: она доминирует, она формирует повестку ключевых вопросов, а не Запад.





- Значит, сейчас у Запада есть один инструмент воздействия на Минск – санкции.





- С одной стороны, санкции, продолжение политики давления. Но возникает вопрос: как долго эта политика продлится? Реализуя санкции, эти санкции должны быть такого уровня, которые сделали бы удержание режима Лукашенко слишком дорогостоящим предприятием для России.





Санкции должны ударять не столько по Лукашенко, сколько по России. Пока санкционная политика ведется исключительно в отношении режима Лукашенко, беларуских предприятий, которые никак не влияют на Россию. А санкции должны быть двухмерные: вводим санкции против Беларуси, подразумеваем санкции против России. А этого нет и вряд ли будет.





Кроме санкционной политики, есть еще один ключевой момент. Должна осуществляться позитивная политика в отношении беларуского общества. Граждане Беларуси должны понимать и ощущать конструктивную повестку дня по отношению к ним, например, решение визового вопроса, что для Европы является болезненным, - понизить цены на визы в одностороннем порядке или временно ввести безвизовый режим для граждан Беларуси, чтоб они без проблем могли покидать страну.





Кроме поддержки гражданского общества, которая является само собой разумеющейся, должны быть и позитивные сигналы беларуским гражданам.



