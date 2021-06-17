"Год народного единства": политзаключенного дважды отправляли в карцер за государственный язык

Глава ТБМ отметила, что это грубое нарушение Конституции Республики Беларусь.





Анисим предложила "провести разъяснительную работу в системе МВД о недопустимости преследования заключенных за пользование государственным белорусским языком".





В какие именно учреждения отправлены письма, Анисим не уточняет.





Экс-председатель ТБМ Олег Трусов добавил, что от действий властей, по его подсчетам, пострадали более сотни членов организации. Среди них он назвал Павла Северинца и умершего в колонии Витольда Ашурка.





Свобода " отмечает, что за белорусский язык в могилевской тюрьме пострадал правозащитник Володар Цурпанов. Его дважды наказывали карцером именно за то, что разговаривает с охранниками по-беларуски. Радио "" отмечает, что за белорусский язык в могилевской тюрьме пострадал правозащитникЕго дважды наказывали карцером именно за то, что разговаривает с охранниками по-беларуски.



