ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Год народного единства": политзаключенного дважды отправляли в карцер за государственный язык

17.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Общества белорусского языка (ТБМ) Елена Анисим отправила письма в учреждения МВД, в которых заявила о преследовании заключенных членов ТБМ за использование беларуского языка.

Глава ТБМ отметила, что это грубое нарушение Конституции Республики Беларусь.

Анисим предложила "провести разъяснительную работу в системе МВД о недопустимости преследования заключенных за пользование государственным белорусским языком".

В какие именно учреждения отправлены письма, Анисим не уточняет. 

Экс-председатель ТБМ Олег Трусов добавил, что от действий властей, по его подсчетам, пострадали более сотни членов организации. Среди них он назвал Павла Северинца и умершего в колонии Витольда Ашурка.

Радио "Свобода" отмечает, что за белорусский язык в могилевской тюрьме пострадал правозащитник Володар Цурпанов. Его дважды наказывали карцером именно за то, что разговаривает с охранниками по-беларуски. 

Его жена Ирина, которая виделась с мужем 15 июня, поняла из объяснений Володара, что не все сотрудники тюрьмы понимают беларуский язык, из-за чего какие-то слова посчитали оскорбительными.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Общества белорусского языка (ТБМ) Елена Анисим отправила письма в учреждения МВД, в которых заявила о преследовании заключенных членов ТБМ за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шимко снова собирает друзей: кто приедет после Сигала?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by