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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко (16-я ракетка мира) обыграла немку Ангелику Кербер (27) и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.
Двухсетовый поединок (6:3, 7:5) длился час и 22 минуты.
Следующая соперница белоруски определится в матче чешки Каролины Плишковой (10) и американки Джессики Пегула (26).
Арина Соболенко проиграла уже в 1/8 финала на турнире в Берлине. 4-я ракетка мира уступила в трех сетах американке Мэдисон Киз из третьего десятка рейтинга — 4:6, 6:1, 5:7.
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Виктория Азаренко (16-я ракетка мира) обыграла немку Ангелику Кербер (27) и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.
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