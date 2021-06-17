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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

17.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктория Азаренко (16-я ракетка мира) обыграла немку Ангелику Кербер (27) и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.

Двухсетовый поединок (6:3, 7:5) длился час и 22 минуты.

Следующая соперница белоруски определится в матче чешки Каролины Плишковой (10) и американки Джессики Пегула (26).

Арина Соболенко проиграла уже в 1/8 финала на турнире в Берлине. 4-я ракетка мира уступила в трех сетах американке Мэдисон Киз из третьего десятка рейтинга — 4:6, 6:1, 5:7.
 
 
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Виктория Азаренко (16-я ракетка мира) обыграла немку Ангелику Кербер (27) и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.
 
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