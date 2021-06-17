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«Беларусь — одна из тех тем, которая рассматривалась в контексте вчерашнего саммита. Президент [Байден] четко пояснил, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. Я не думаю, что кто-то из двух президентов оспаривает, что наши взгляды на ситуацию в Беларуси очень отличаются.



Президент Байден абсолютно четко заявил, что принудительная посадка самолёта, вытягивание диссидента из него, и выставление его напоказ как на параде, покрытого синяками по всему телу, было просто беззаконным.



Мы верим, что единственный путь, чтобы уважать права и выбор белорусских людей — это провести действительно прозрачные и честные выборы. И совершенно понятно, что мистер Лукашенко боится сделать это. Как и Европа, мы уже ввели некоторые санкции, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше», - цитируют Нуланд телеграм-каналы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уже на следующей неделе: в США заявили о новых санкциях против режима Лукашенко Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Об этом заявила во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель госсекретаря США по политическим вопросам