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Уже на следующей неделе: в США заявили о новых санкциях против режима Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Об этом заявила во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
«Беларусь — одна из тех тем, которая рассматривалась в контексте вчерашнего саммита. Президент [Байден] четко пояснил, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. Я не думаю, что кто-то из двух президентов оспаривает, что наши взгляды на ситуацию в Беларуси очень отличаются.
Президент Байден абсолютно четко заявил, что принудительная посадка самолёта, вытягивание диссидента из него, и выставление его напоказ как на параде, покрытого синяками по всему телу, было просто беззаконным.
Мы верим, что единственный путь, чтобы уважать права и выбор белорусских людей — это провести действительно прозрачные и честные выборы. И совершенно понятно, что мистер Лукашенко боится сделать это. Как и Европа, мы уже ввели некоторые санкции, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше», - цитируют Нуланд телеграм-каналы.
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Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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