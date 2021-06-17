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Что делает рязанский студенческий "десант" в Беларуси?
17.06.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусы в большинстве своем - традиционные носители русского языка, культурного наследия, плотно интегрированные в российское экономическое и культурное пространство, а насколько сегодня российская молодежь "интегрирована" в белорусские реалии?
© Sputnik / Виктор Толочко
Об этом и не только, в беседе с гостями радио Sputnik Беларусь, начальником управления международной деятельности, советником ректора по молодежной политике Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Олегом Сулицей и директором Центра изучения перспектив союзной интергации Сергеем Палагиным.
"Не взирая на эпидемические ограничения, мы нашли в себе смелость и приехали в Беларусь, чтобы в рамках проекта "Единая история" показать рязанским ребятам нашу общую историю", - говорит Сулица.
Анализируя интеграционные процессы с позиции эксперта, Сергей Палагин отмечает важность взаимных устремлений к российско-белорусское общности не только в части исторических оценок, но и в формировании общего образа будущего.
"Мы хотим, чтобы вы, наши российские друзья немножко стали белорусами. Стать белорусами можно после Хатыни, после Василя Быкова, после Брестской крепости, и тогда наша интеграция будет более глубокой, на уровне душевного взаимопонимания", - рассуждает Палагин.
Программу "Горизонт событий" с участием Олега Сулицы и Сергея Палагина смотрите на Sputnik Беларусь.
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Как происходит взаимодействие между белорусскими и российскими вузами и знают ли сегодня рязанские студенты, что именно "касiу Ясь"? В студии радио Sputnik Олег Сулица...
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