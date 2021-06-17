Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусы в большинстве своем - традиционные носители русского языка, культурного наследия, плотно интегрированные в российское экономическое и культурное пространство, а насколько сегодня российская молодежь "интегрирована" в белорусские реалии?

Об этом и не только, в беседе с гостями радио Sputnik Беларусь, начальником управления международной деятельности, советником ректора по молодежной политике Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Олегом Сулицей и директором Центра изучения перспектив союзной интергации Сергеем Палагиным.

"Не взирая на эпидемические ограничения, мы нашли в себе смелость и приехали в Беларусь, чтобы в рамках проекта "Единая история" показать рязанским ребятам нашу общую историю", - говорит Сулица.

Анализируя интеграционные процессы с позиции эксперта, Сергей Палагин отмечает важность взаимных устремлений к российско-белорусское общности не только в части исторических оценок, но и в формировании общего образа будущего.

"Мы хотим, чтобы вы, наши российские друзья немножко стали белорусами. Стать белорусами можно после Хатыни, после Василя Быкова, после Брестской крепости, и тогда наша интеграция будет более глубокой, на уровне душевного взаимопонимания", - рассуждает Палагин.

Программу "Горизонт событий" с участием Олега Сулицы и Сергея Палагина смотрите на Sputnik Беларусь.

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