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Дело главного тренера гандбольного «Витязя» отправили на доработку
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд над Константином Яковлевым состоится завтра 18 июня предварительно в 10:00 в том же ИВС Минского района.
Сначала судья отпустил Костю, а после изменил решение и оставил в ИВС, сообщает
Константина Яковлева
На обратном пути машину остановила ГАИ, забрали только Яковлева.
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Константина Яковлева оставили в ИВС.
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