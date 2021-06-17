Дело главного тренера гандбольного «Витязя» отправили на доработку

Источник материала: Салiдарнасць

Суд над Константином Яковлевым состоится завтра 18 июня предварительно в 10:00 в том же ИВС Минского района.





Сначала судья отпустил Костю, а после изменил решение и оставил в ИВС, сообщает Трибуна .

Константина Яковлева задержали в Барановичах 16 июня. Он приехал встречать журналиста Дмитрия Руто, который вышел на свободу.

На обратном пути машину остановила ГАИ, забрали только Яковлева.