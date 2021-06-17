Максим Знак: следствие обвиняет в заговоре тех, кто все время высказывался против такого «сценария»

Максим Знак, политзаключенный, один из юристов команды Виктора Бабарико, считает, что его уголовное дело похоже на сценарий к американскому боевику.





«Могу сказать, что в каком-то смысле мне повезло, ведь текст моего обвинения похож на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: «основано на реальных событиях», — приводит DW его слова.

Как отметил юрист, у него в голове не укладывается, как, зная не только о «всех публичных поступках», но и о «каждой фразе, о каждой мысли тех, кто работал вместе со мной тем летом, можно излагать все с точностью до наоборот в документе, который направлен на изменение жизни человека на период до 12 лет».

«Самое печальное, что исходя из смысла обвинения, экстремистами можно считать всех уважаемых белорусов, которые вошли в Координационный совет, чтобы хоть как-то помочь в переходе к конструктивному решению в контексте августа 2020 года. А еще более печально то, что, обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном «исполнении» этого предполагаемого «заговора», — подчеркнул Знак.