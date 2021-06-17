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ЕС и США укрепят сотрудничество в сфере новых технологий

17.06.2021 17:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз и Соединенные Штаты планируют укреплять сотрудничество в области регулирования технологий, промышленного развития и двусторонней торговли, чтобы помочь западным союзникам более эффективно конкурировать с Россией и Китаем в разработке и защите важнейших и новейших технологий.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal(WSJ) в четверг, 17 июня, на следующий день после саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, передает DW.

При этом центральным звеном станет новый Совет по торговле и технологиям (TTC), о создании которого стороны объявили 15 июня. Его целью станет стимулирование инноваций и инвестиций, а также укрепление цепочек поставки и предотвращение не являющихся необходимыми препятствий для торговли.

Сопредседателями совета со стороны Соединенных Штатов будут госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, со стороны ЕС - вице-председатели Еврокомиссии Маргрет Вестагер и Валдис Домбровскис.

По словам Вестагер, первое заседание совета пройдет осенью. Одним из первых направлений сотрудничества ЕС и США в рамках TTC, по всей вероятности, станут микрочипы, указала она далее. Брюссель и Вашингтон намерены расширить внутреннее производство микросхем, чтобы обезопасить цепочки поставок, которые пострадали в ходе пандемии, и противостоять Китаю.

Ранее ЕС объявил о цели увеличить свою долю в мировом производстве микрочипов с 10 до 20 процентов и пообещал выделить в этой связи более 150 миллиарда долларов. Сенат США также недавно принял законопроект о выделении 52 миллиардов долларов на исследования и производство микросхем, документ еще должен быть утвержден Палатой представителей и подписан Байденом, напоминает издание.

15 июня в Брюсселе состоялся саммит ЕС-США, на котором стороны договорились о более тесном сотрудничестве и координации политики в отношении Китая и РФ, в том числе в сфере экономики.

 
 
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Евросоюз и Соединенные Штаты планируют укреплять сотрудничество в области регулирования технологий, промышленного развития и двусторонней торговли, чтобы...
 
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