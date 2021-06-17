ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Литвы: Санкции ЕС против режима Лукашенко утвердят на следующей неделе

17.06.2021 17:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Четвертый блок санкций Евросоюза против режима Лукашенко будет утвержден на следующей неделе.

"Четвертый пакет, о необходимости принятия которого мы немало говорили раньше, будет утвержден, скорее всего, на следующей неделе на заседании в Люксембурге глав МИД стран ЕС", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует ТАСС.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (КОРЕПЕР) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер сообщества против белорусских властей, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков, а также запретит европейскому бизнесу контакты с семью юридическими лицами. Поименно санкционный список пока не оглашен.

"Пока это закрытая информация", - отметил Ландсбергис.

Он напомнил, что процесс согласования занял около двух месяцев, в настоящее время идут дискуссии о введении секторальных санкций.

"Санкции такого рода были бы применены впервые", - отметил глава МИД Литвы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четвертый блок санкций Евросоюза против режима Лукашенко будет утвержден на следующей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-представитель Администрации президента: Лукашенко остается согласиться на транзит власти или рисковать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by