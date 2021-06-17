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Российская певица Слава обматерила своих подписчиков из-за "Славянского базара"

17.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певица Слава ответила белорусам, осудившим ее за решение поехать на Славянский Базар: «Идите на х… из моего Instagram»

Напомним, вчера Слава подтвердила свое участие в «Славянском Базаре». В комментариях под постом, в котором было озвучено это решение, началось обсуждение — одни поддержали певицу, но многие осудили ее.
 
И попытки отговорить ее от этого решения, которые предпринимались интернет-пользователями, оказались безуспешными.
 
Более того, певица решила ответить на упреки и записала ролик, в котором дословно сказала следующее:
 
— Ну что тут сказать, пишут, что я еду в Белоруссию или Белорусскую республику. Я не знаю, вам скучно, или вам делать нечего или вы просто злюки или что?
 
Слава также сказала, что за участие в «Славянском Базаре» артистам не платят, посчитав, что тем, кто пишет ей комментарии с призывами не ехать в Витебск «платят».
 
— Нам не платит ни один фестиваль, — сказала певица.— А вот вам за эту х..ю, которую вы мне пишете, мне кажется, платят. Ребята, остановитесь и вон на…й из моего Instagram. У меня только добрые подписчики. Вон, б..ь, на…й, отсюда.
 
Не исключаем, что после такого обращения количество поклонников таланта этой российской певицы в Беларуси уменьшится.
 
Теги: Витебск
 
 
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Певица Слава ответила белорусам, осудившим ее за решение поехать на Славянский Базар: «Идите на х… из моего Instagram»
 
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