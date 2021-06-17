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Тышкевич: О чем говорили и о чем договаривались Байден и Путин

17.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик Игорь Тышкевич - о встрече президентов США и РФ

"Посмотрел освещение встречи Байдена и Путина на CNN, BBC и на российских каналах. Естественно, не пропустил обе пресс-конференции.

Учитывая блок ранее заявленных тем и то, о чём говорили лидеры США и РФ создалась достаточно интересная картина приоритетов и логики дальнейшего развития их отношений.

Глобального "договорняка" пока не будет. Но стороны обозначили готовность разделять ценностное противостояния и работу по сферам интересов. Что уже опасно для небольших государств вроде Беларуси и Украины.

НО есть и варианты, если официальный Киев и стороны противостояния в Беларуси подумают над позиционированием их государств в свете возможного нового формата отношений РФ и США", - пишет Тышкевич.

Подробнее - в видео
 
 
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Аналитик Игорь Тышкевич - о встрече президентов США и РФ
 
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