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Тышкевич: О чем говорили и о чем договаривались Байден и Путин
Источник материала: UDF
Игорь Тышкевич
«Посмотрел освещение встречи Байдена и Путина на CNN, BBC и на российских каналах. Естественно, не пропустил обе пресс-конференции.
Учитывая блок ранее заявленных тем и то, о чём говорили лидеры США и РФ создалась достаточно интересная картина приоритетов и логики дальнейшего развития их отношений.
Глобального «договорняка» пока не будет. Но стороны обозначили готовность разделять ценностное противостояния и работу по сферам интересов. Что уже опасно для небольших государств вроде Беларуси и Украины.
НО есть и варианты, если официальный Киев и стороны противостояния в Беларуси подумают над позиционированием их государств в свете возможного нового формата отношений РФ и США», - пишет Игорь Тышкевич.
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Глобального «договорняка» пока не будет.
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