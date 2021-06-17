|
Суд над активистом Свободного объединения спортсменов Константином Яковлевым перенесен
Источник материала: Навiны
Суд над главным тренером гандбольного клуба «Витязь», активистом Свободного объединения спортсменов Константином Яковлевым перенесен на 18 июня, сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».
Дело отправлено на доработку. Рассмотрение продолжится завтра предварительно в 10.00 в ИВС Минского района.
«Судебное заседание прошло быстро. Сначала судья отпустил Костю, а через пять минут изменил решение и оставил в ИВС», — говорится в сообщении.
Яковлев был
Вечером 16 июня спортсмен собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.
Читайте также:
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над главным тренером гандбольного клуба «Витязь», активистом Свободного объединения спортсменов Константином Яковлевым перенесен на 18 июня, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)