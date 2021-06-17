еЗдоровье: появилась онлайн-платформа, где можно получить консультацию врача

рассказал , что « еЗдоровье » — это проект для помощи врачам, которые были уволены из-за своих взглядов, бежали из страны и не могут быстро начать там врачебную практику. Павел, что «» — это проект для помощи врачам, которые были уволены из-за своих взглядов, бежали из страны и не могут быстро начать там врачебную практику.





— Мы очень хотим, чтобы эти люди продолжали помогать беларусам в стране и за рубежом, а беларусы, наконец, могли получать консультации на медицинскую тему без очередей в поликлиниках, — пишет Павел. — Поэтому наши команды создали платформу для медицинских консультаций онлайн, где человек может задавать вопросы специалистам разных профилей. Мы не просим оплаты за эти консультации, но каждый, кому помогли, может добровольно сделать пожертвование в «Фонд медицинской солидарности». Получается такая полезная сервисная система, основанная на взаимопомощи.





Павел уточняет, что онлайн-консультации не заменят личного осмотра или обследования и не могут стать основанием для постановки диагноза, выдачи больничного или лечения.





— Но уточнить детали по анализам у терапевта, посоветоваться по поводу вариантов лечения болей в животе с гастроэнтерологом или спросить у педиатра, типично ли для ребенка поведение в его возрасте — ответы на эти и сотни других вопросов могут в нужный момент поддержать, сэкономить время и уменьшить вероятность подхватить инфекцию в медучреждении, — говорит Павел.





Он уточняет также, что «еЗдоровье» не собирает персональные данные, поэтому пациент абсолютно анонимен даже для разработчиков. Также анонимен и врач. Но всех врачей проверяют и идентифицируют представители «Фонда медицинской солидарности». Они же занимаются верификацией квалификации специалистов.





— Верю, что «еЗдоровье» будет способствовать развитию подобных сервисов в будущем, и станет фундаментом для телемедицины в Новой Беларуси, — пишет Павел Либер на свой странице. И просит всех, кто воспользуется сервисом, давать обратную связь и рассказывать про проект друзьям.