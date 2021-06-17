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Друзья Лукашенко в ЕС не сидят сложа руки: Австрия пытается смягчить санкции

17.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австрия пытается «смягчить» санкции ЕС против Беларуси, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов, сообщивших о действиях Вены во время работы соответствующей группы, занимающейся восточными соседями ЕС.


Канцлер Австрии Себастьян Курц во время визита в Минск, архивное фото

Принять четвертый список санкций против Беларуси призвали лидеры ЕС на саммите 24 мая после инцидента с самолетом Ryanair. Часть запланированных санкций, направленных на перекрытие беларускому режиму доступа к иностранной валюте, не устраивает Вену, пишет издание.

По словам австрийского дипломата, для Вены «важно, чтобы санкции не затрагивали гражданское население, с которым Австрия, в частности, ведет очень интенсивный диалог». 

Другие страны ЕС не проявили такого сочувствия, а один дипломат сказал, что «вопрос доверия к ЕС также включает финансовый сектор». 

Согласно цифрам, представленным Комиссией в рабочей группе, венский «диалог» означает, что более 90% всех заимствованных в Беларуси у стран ЕС денег поступают из Австрии.
 
Теги: Минск
 
 
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Австрия пытается «смягчить» санкции ЕС против Беларуси, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов, сообщивших о действиях Вены во время работы соответствующей...
 
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