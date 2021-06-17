Жара, давка и путаница в фамилиях: моменты встречи Путина и Байдена – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Переговоры президентов России и США прошли в Женеве 16 июня. Встреча Путина и Байдена – первая с момента вступления американского президента в должность.

Переговоры лидеров России и США вызвали ажиотаж среди представителей СМИ. Журналисты устроили давку в попытке получить лучший ракурс в библиотеке виллы Ла Гранж. Инцидент задержал начало протокольной части встречи. Однако оба президента улыбались, наблюдая за развитием ситуации.

Первая встреча двух президентов состояла из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом. В общей сложности переговоры Путина и Байдена продолжались три с половиной часа. Президенты высказались и выслушали друг друга, назвав встречу конструктивной и позитивной.

В ходе разговора главы государств обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси, поднимали вопросы кибербезопасности и работы СМИ.

На саммите Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов, а также о сотрудничестве по вопросу Ирана, в частности, не допущении получения Тегераном ядерного оружия.

По итогам встречи состоялись пресс-конференции обоих лидеров, они прошли раздельно, так как американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ. Первым выступил Путин, президент РФ общался с журналистами почти час. Пресс-конференция Байдена была в два раза короче.

Смотрите на видео, как Байден спасался от палящего солнца и перепутал фамилии на пресс-конференции.

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